Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Il record del mondo dei 1500 non è un’ossessione Galossi mi ricorda Thorpe”

(Di lunedì 15 agosto 2022) Una perenne sfida con se stesso e il mettersi in discussione per passione., nel “day after” del “Big bang” degli 800 stile libero, si è raccontato ai microfoni di OA Sport e dei media presenti al Foro Italico di Roma, sede degli Europei 2022 di. Per il carpigiano il successo nelle sedici vasche è valso il sesto titolo continentale della carriera nelin vasca, oltre al fatto di constatare che nelle undici gare disputate a partire dal 2012 abbia sempre centrato il podio. Nel caso specifico degli 800 sl, la serie consecutiva di top-3 è pari a sei. Una voglia di gareggiare e di vincere incredibile, nonostante i titoli, i riconoscimenti. La prima domanda, quindi sorge spontanea: da dove trovala voglia di essere ancora a qui a gareggiare? IMPERATORE DEI SETTE ...

Eurosport_IT : GREGORIO CHE COSA HAI FATTO?????????? Paltrinieri conquista l'oro negli 800m stile libero, mentre Lorenzo Galossi c… - BocconiJordi : RT @ModenaDintorni: Incredibile, indissolubile, INFINITO GREGORIO PALTRINIERI! ?? Conquista anche l'oro negli 800 sl agli Europei di nuoto… - FernandoVecchi4 : RT @RaiNews: Guarda il video degli 800 metri stile libero d'oro di Super Greg Paltrinieri agli Europei di nuoto #Roma2022. Record del mondo… - MilenaLazzaroni : RT @Eurosport_IT: GREGORIO CHE COSA HAI FATTO?????????? Paltrinieri conquista l'oro negli 800m stile libero, mentre Lorenzo Galossi conquis… - ChiaraS86 : RT @Eurosport_IT: GREGORIO CHE COSA HAI FATTO?????????? Paltrinieri conquista l'oro negli 800m stile libero, mentre Lorenzo Galossi conquis… -

Paltrinieri, il capitano della nazionale, vince gli 800 stile libero dominando la gara. La ... Nella disciplina delartistico dominio incontrastato di Giorgio Minisini che ad oggi ha ...Paltrinieri, il capitano della nazionale, vince gli 800 stile libero dominando la gara. La ... Nella disciplina delartistico dominio incontrastato di Giorgio Minisini che ad oggi ha ...Caccia alla finale nei 200 rana maschile per gli azzurri Luca Pizzini e Andrea Castello Negli 800 stile libero, dopo la rinuncia di Wellbrock, si preannuncia una sfida a due tra Gregorio Paltrinieri c ...Una medaglia dopo l’altra, l’Italia del nuoto non potrebbe prenderne di più in questo happening romano «V olevamo gasare tutti gli italiani». Argento all’Olimpiade di Tokyo, bronzo ai Mondiali, oro at ...