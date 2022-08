Nuoto | Europei 2022 | Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo dominano le semifinali dei 50 rana

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022) Tutto come da copione nelledei 50uomini deglidi. A Roma è un vero e proprio “Italian job” quello a cui stiamo assistendo nella specialità perché sono stati due gli azzurri a ottenere i migliori due tempi del penultimo atto. Al mattino, nelle batterie, erano quattro i rappresentanti del Bel Paese davanti a tutti e la tendenza si è confermata nel pomeriggio., oro continentale dei 100 e argento iridato dei 50 a Budapest, si è andato a prendere il miglior tempo di ingresso di 26.64, ma immediatamente dietro di lui si è posizionato unmolto deciso e potente nella sua nuotata in 26.86, a un centesimo dal suo personale eguagliato al mattino. Non si potrà rilassare Tete ...