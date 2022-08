Navalny: 'Sono in una cella di punizione, sembra un canile di cemento' (Di lunedì 15 agosto 2022) Repressione contro gli avversari politici: L'oppositore numero uno del presidente russo Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha reso noto di essere stato messo in una cella di 'punizione' in seguito ai ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 agosto 2022) Repressione contro gli avversari politici: L'oppositore numero uno del presidente russo Vladimir Putin, Alexei, ha reso noto di essere stato messo in unadi '' in seguito ai ...

