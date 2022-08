L’Inter riparte dalla specialità di Inzaghi: da Dumfries a Sanchez, quanti gol nei finali di partita! | Primapagina (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-15 14:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: La famosa “zona Cesarini” potrebbe presto essere rinominata “zona Inzaghi” visti i continui gol nei finali di partita che sono ormai diventati una bella abitudine per il tecnico delL’Inter. La rete di Denzel Dumfries all’ultimo respiro contro il Lecce ha permesso ai nerazzurri di evitare il primo passo falso stagionale. Quella corsa di Inzaghi per festeggiare con la squadra non è una novità per Simone, che già nella passata stagione, aveva vissuto diversi momenti del genere a partire dalla finale di Supercoppa contro la Juventus, vinta al 120esimo con il gol di Alexis Sanchez. TUTTI DENTRO – Impossibile parlare di fortuna o almeno non può essere solo l’unica spiegazione al perché ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-15 14:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: La famosa “zona Cesarini” potrebbe presto essere rinominata “zona” visti i continui gol neidi partita che sono ormai diventati una bella abitudine per il tecnico del. La rete di Denzelall’ultimo respiro contro il Lecce ha permesso ai nerazzurri di evitare il primo passo falso stagionale. Quella corsa diper festeggiare con la squadra non è una novità per Simone, che già nella passata stagione, aveva vissuto diversi momenti del genere a partirefinale di Supercoppa contro la Juventus, vinta al 120esimo con il gol di Alexis. TUTTI DENTRO – Impossibile parlare di fortuna o almeno non può essere solo l’unica spiegazione al perché ...

matteoischiboni : RT @laziopress: SERIE A | L’Inter vince in extremis a Lecce, il Torino batte il Monza - sportli26181512 : L'Inter riparte dalla specialità di Inzaghi: da Dumfries a Sanchez, quanti gol nei finali di partita!: La famosa 'z… - cmdotcom : L'#Inter riparte dalla specialità di #Inzaghi: da #Dumfries a Sanchez, quanti gol nei finali di partita! - TemaMarco60 : Dopo più di 1ora di trasmissione, i minuti dedicati al Milan sono 3 per la Roma 2 per l'Inter 40 e il resto x Conte… - sportli26181512 : Inter, il piano sul mercato tra Casadei e Skriniar: gli aggiornamenti: Un giorno di riposo per l’Inter dopo la soff… -