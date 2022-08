Jacob Elordi: “Prima di Euphoria avevo poche centinaia di dollari sul conto” (Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi è uno degli attori più amati dalla generazione Z, ma la strada verso il successo, per Jacob Elordi, non è stata sempre in discesa. L’attore australiano, 25 anni, si confessa in un’intervista per British GQ spiegando che Prima di conoscere la fama grazie alla serie Euphoria aveva il conto quasi in rosso: “All’epoca dell’ultimo provino sul conto avevo forse tra i 400 e gli 800 dollari. Se non fosse andato bene me ne sarei tornato a casa per un po’ per mettere da parte qualcosina e tornare”. Quando si è trasferito a Los Angeles si è fatto ospitare da un amico e poi ha dormito in auto per circa due settimane in un parcheggio a Mullholland Drive. Prima del grande successo con Euphoria, Jacob aveva già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi è uno degli attori più amati dalla generazione Z, ma la strada verso il successo, per, non è stata sempre in discesa. L’attore australiano, 25 anni, si confessa in un’intervista per British GQ spiegando chedi conoscere la fama grazie alla serieaveva ilquasi in rosso: “All’epoca dell’ultimo provino sulforse tra i 400 e gli 800. Se non fosse andato bene me ne sarei tornato a casa per un po’ per mettere da parte qualcosina e tornare”. Quando si è trasferito a Los Angeles si è fatto ospitare da un amico e poi ha dormito in auto per circa due settimane in un parcheggio a Mullholland Drive.del grande successo conaveva già ...

FQMagazineit : Jacob Elordi: “Prima di Euphoria avevo poche centinaia di dollari sul conto” - GQitalia : #JacobElordi è alla ricerca di un nuovo equilibrio >> - flowyrus : @marthamyde4r ma come mai così tanti like ma chi se lo incula jacob elordi solo silvia - buckysfirefly : raga stanotte ho sognato che jacob elordi si toglieva la maglietta e me la regalava con tanto di 'tieni, questa è p… - semplicementeri : RT @youwonthateme: io che metto mi piace alle storie di jacob elordi perché perché non si sa mai -