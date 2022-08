Il Papa: la fede non è una "ninna nanna", ma un fuoco acceso per agire (Di lunedì 15 agosto 2022) ... allora, per il Papa, dovrebbe essere: "Sono appassionato al Vangelo? Lo leggo spesso? Lo porto con me?" La mia fede "mi pone in una tranquillità beata oppure accende in me il fuoco della ... Leggi su it.aleteia (Di lunedì 15 agosto 2022) ... allora, per il, dovrebbe essere: "Sono appassionato al Vangelo? Lo leggo spesso? Lo porto con me?" La mia"mi pone in una tranquillità beata oppure accende in me ildella ...

vaticannews_it : #papafrancesco all' #Angelus : la fede non è una “ninna nanna”, ma un fuoco acceso per agire. Gesù “ci invita a ria… - lacuocagalante : Oggi #15agosto la Chiesa cattolica festeggia l'assunzione di #Maria. È un dogma di fede proclamato il 1 novembre 19… - 1N0MONACI : RT @Franco32656300: E allora forza, facciamo in modo che gli ritorgano contro. Parli Papa Francesco. #Salvini, malumori nella Chiesa. “Fa… - Franco32656300 : E allora forza, facciamo in modo che gli ritorgano contro. Parli Papa Francesco. #Salvini, malumori nella Chiesa.… - GianlucaForesi : Il Papa: 'La fede è un fuoco acceso per agire'. E questo lo sapevano bene Giovanna D'Arco e Giordano Bruno. #Ferragosto #BreakingNews #papa -