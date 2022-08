DAZN | problemi e disservizi | è una domenica nera per i tifosi

(Di lunedì 15 agosto 2022) Unaper il calcio in streaming.ha registrato, ancora, deinella trasmissione delle partite del campionato di Serie A facendo infuriare tutta l’opinione pubblica italiana. Dagli abbonati ai politici, infatti, il fronte contro l’emittente dai colori bianconeri è forte, aspro e compatto. Le partite delle ore 18:30 (Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese) sono state praticamente oscurate, mentre le sfide delle 20:45 (Salernitana-Roma e Spezia-Empoli) sono state parzialmente salvate da un link alternativo messo online in colpevole ritardo. È polemica senza fine: cosa accadrà adesso?: il tweet di scuse È arrivato, in ritardo rispetto ai primiregistrati da ...

DAZN_IT : Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando durame… - DAZN_IT : Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza questo link per vedere #SalernitanaRoma… - pdnetwork : Decine di migliaia di cittadini hanno pagato un servizio anticipatamente e ora subiscono un disservizio vergognoso,… - Betta_1982 : @copoleos Non è compito del PD risolvere i problemi di Dazn - GianlucaRupolo : @pdnetwork @DAZN_IT @AGCOMunica @SerieA Ma con tutti i problemi che abbiamo vi preoccupate di queste banalità??? Ma… -

Gli utenti attaccano duramente, sottolineando che all'aumento delle quota di abbonamento si aggiunge il ripetersi deidi visione già riscontrati in passato. La domenica di serie A si vede solo in parte. L'azienda si giustifica, ma il consorzio dei club potrebbe agire per il danno d'immagine. "Grazie Dazn, si è vista benissimo la partita: complimenti". Il messaggio, ovviamente ironico, arriva da un ex calciatore della Roma, Sandro Tovalieri. Ieri, come migliaia di altri tifosi, non è riusc ...