Dazn, le scuse dopo i disservizi di ieri: «Daremo un indennizzo ai nostri clienti. Evento di natura eccezionale» (Di lunedì 15 agosto 2022) A 24 ore dalle proteste degli utenti a causa del malfunzionamento del segnale che ieri ha impedito di vedere alcune delle partite della prima giornata, Dazn ha emesso una nota in cui annuncia un... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 agosto 2022) A 24 ore dalle proteste degli utenti a causa del malfunzionamento del segnale cheha impedito di vedere alcune delle partite della prima giornata,ha emesso una nota in cui annuncia un...

DP_CMJ : @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA SIETE UNA MASSA DI INCAPACI LE VOSTRE SCUSE METTETEVELE NEL CULO! VAFFANCULO PEZZI DI MERDA! - Salvato93976945 : Scuse #Dazn : 'Evento di natura eccezionale, indennizzo ai clienti'. Una noticina e via, come se nulla fosse, fin… - salvooo75 : @pap1pap @DAZN_IT Eccezionale per @DAZN_IT è il funzionamento corretto....e il rispetto per i loro abbonati...il r… - mrjianlucah : Grandi gli amici di @DAZN_IT che hanno provveduto a cancellare i tweet di scuse e di link alternativi per le parti… - FilippoPorta : Cara @DAZN_IT, anche io - come molti utenti - ho avuto problemi con il vostro servizio. Considerato che pago (e car… -