WTA Toronto 2022: trionfa Simona Halep, battuta in finale Haddad Maia (Di domenica 14 agosto 2022) Simona Halep è la nuova regina del torneo WTA 1000 di Toronto. La rumena torna a conquistare un titolo dopo quello ottenuto ad inizio anno a Melbourne, battendo in finale la brasiliana Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 6-3 2-6 6-3 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Si tratta del ventiquattresimo torneo vinto in carriera per la numero quindici del mondo, mentre svanisce il sogno di Haddad Maia di diventare la prima tennista del suo paese a conquistare un WTA di categoria 1000. Una vittoria arrivata nonostante i nove doppi falli ed un rendimento peggiore con la seconda rispetto all’avversaria (48% dei punti vinti). Halep ha conquistato solo sei punti in più di Haddad Maia (87 contro 81), con ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022)è la nuova regina del torneo WTA 1000 di. La rumena torna a conquistare un titolo dopo quello ottenuto ad inizio anno a Melbourne, battendo inla brasiliana Beatrizcon il punteggio di 6-3 2-6 6-3 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Si tratta del ventiquattresimo torneo vinto in carriera per la numero quindici del mondo, mentre svanisce il sogno didi diventare la prima tennista del suo paese a conquistare un WTA di categoria 1000. Una vittoria arrivata nonostante i nove doppi falli ed un rendimento peggiore con la seconda rispetto all’avversaria (48% dei punti vinti).ha conquistato solo sei punti in più di(87 contro 81), con ...

WeAreTennisITA : A Toronto sarà Halep ?? Haddad Maia ?? Simona batte Pegula in rimonta per 2-6 6-3 6-4 e torna in finale al Canada Ope… - WTA : ?????? ????, ???????? Serena, Toronto?? - Tennis_Ita : Simona Halep torna in paradiso: è la campionessa del WTA 1000 di Toronto - Marickian1 : RT @DilettaBarilla: È Simona #Halep la nuova regina di #Toronto, terzo titolo al #NBO22 per lei. Primo successo con coach #Mouratoglou @S… - DilettaBarilla : È Simona #Halep la nuova regina di #Toronto, terzo titolo al #NBO22 per lei. Primo successo con coach #Mouratoglou… -