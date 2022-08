Reddito di cittadinanza, stanati 235 falsi poveri tra detenuti, spacciatori e Rom (Di domenica 14 agosto 2022) Negli ultimi 2 mesi di giugno e luglio le Fiamme Gialle hanno stanato truffe per oltre 2,6 milioni di euro che vanno da Nord a Sud dell’Italia Leggi su ilsole24ore (Di domenica 14 agosto 2022) Negli ultimi 2 mesi di giugno e luglio le Fiamme Gialle hanno stanato truffe per oltre 2,6 milioni di euro che vanno da Nord a Sud dell’Italia

