Quando il funerale di Piero Angela con la camera ardente in Campidoglio: date e orari per l’ultimo saluto (Di domenica 14 agosto 2022) Quando si terrà il funerale di Piero Angela? Quando sarà allestita la camera ardente e dove? All’ultimo saluto al divulgatore non manca ormai molto: ci ha lasciato sabato 13 agosto, a 93 anni. A darne il triste annuncio è stato il figlio Alberto, attraverso un messaggio sui social. Per la famiglia, la giornata di ieri ha comportato anche l’organizzazione del funerale, un funerale laico il cui significato è perfettamente coerente con la vita scelta da Piero Angela. Un uomo devoto alla scienza, che nulla aveva a che fare con la Fede, infatti, non poteva che essere salutato attraverso un rito funebre civile. Il funerale di Piero ... Leggi su optimagazine (Di domenica 14 agosto 2022)si terrà ildisarà allestita lae dove? Alal divulgatore non manca ormai molto: ci ha lasciato sabato 13 agosto, a 93 anni. A darne il triste annuncio è stato il figlio Alberto, attraverso un messaggio sui social. Per la famiglia, la giornata di ieri ha comportato anche l’organizzazione del, unlaico il cui significato è perfettamente coerente con la vita scelta da. Un uomo devoto alla scienza, che nulla aveva a che fare con la Fede, infatti, non poteva che essere salutato attraverso un rito funebre civile. Ildi...

milalomb : @berlusconi perché non ti preoccupi dell'aldilà invece di candidarti alle elezioni di settembre quando compirai 86… - liiterallylu : RT @seriestvfilm: 'Ero devasta quando sei morto' 'Ma ridevate come pazzi al mio funerale' QUELLA SCENA. ???????? QUESTA SCENA. ?????? #GreysAnato… - justxilaria_ : RT @seriestvfilm: 'Ero devasta quando sei morto' 'Ma ridevate come pazzi al mio funerale' QUELLA SCENA. ???????? QUESTA SCENA. ?????? #GreysAnato… - TJusticar : @FantuzziF Nel post dove commemori la morte devi tirare fuori uno dei suoi errori, come dici tu stesso, l'unico. E… - SoniaVigoson : @SempreCler Quando ero prima bambina poi ragazza tantissimo, al suo funerale nel 2016 ho pianto per quello che avre… -