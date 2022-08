Paleari | “Puniti da un errore | c’è tanto dispiacere ma ripartiremo”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ha provato a compiere il miracolo sullo sciagurato retropassaggio di Tello da cui è nato il vantaggio del Cosenza, ma non ci è riuscito. Albertoha analizzato la sfida del Vigorito nell’immediato post-gara. Le sue dichiarazioni a caldo: Rammarico – “C’è, nel primo tempo abbiamo fatto bene sbagliando solo le conclusioni. Non ho dovuto fare grossi interventi, dà fastidio prendere gol così anche perché lavoriamo duramente durante la settimana. Abbiamo avuto una riunione con lo staff e col presidente subito dopo la partita, dobbiamo invertire questa tendenza immediatamente” Occasioni – “A parte due contropiedi non ricordo occasioni loro. Certo, forse il nostro possesso palla è stato un po’ sterile, ma si è giocato prettamente nella loro metà campo. Volevamo dar fastidio con qualche cross ma non ci ...