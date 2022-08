Nuoto, risultati 14 agosto. La 4×100 sl domina l’Europa! Argento Scalia, Pizzini di bronzo a 33 anni! (Di domenica 14 agosto 2022) E’ andata in archivio una nuova giornata di gare di questi Europei 2022 di Nuoto in piscina e per l’Italia sono arrivati un oro, un Argento e un bronzo. Tre medaglie che vanno ad arricchire il bottino nella specialità delle corsie, rafforzando la leadership del Bel Paese con 8 ori, 5 argenti e 7 bronzi. FINALI 100 farfalla uomini – Pronostici rispettati con il campione del mondo in carica, Kristof Milak, che ha vinto l’oro con il tempo di 50.33 a precedere lo svizzero Noe Ponti (50.87) e il polacco Jakub Majerski (51.22). Sesto un Matteo Rivolta in 51.68 che ha confermato il livello messo in mostra in questa rassegna iridata. 50 dorso donne – Un Argento per cui sorridere da parte di Silvia Scalia che non ha replicato il primato italiano di 27.39 delle semifinali, ma ha comunque segnato un crono di ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) E’ andata in archivio una nuova giornata di gare di questi Europei 2022 diin piscina e per l’Italia sono arrivati un oro, une un. Tre medaglie che vanno ad arricchire il bottino nella specialità delle corsie, rafforzando la leadership del Bel Paese con 8 ori, 5 argenti e 7 bronzi. FINALI 100 farfalla uomini – Pronostici rispettati con il campione del mondo in carica, Kristof Milak, che ha vinto l’oro con il tempo di 50.33 a precedere lo svizzero Noe Ponti (50.87) e il polacco Jakub Majerski (51.22). Sesto un Matteo Rivolta in 51.68 che ha confermato il livello messo in mostra in questa rassegna iridata. 50 dorso donne – Unper cui sorridere da parte di Silviache non ha replicato il primato italiano di 27.39 delle semifinali, ma ha comunque segnato un crono di ...

OA_Sport : #NUOTO La 4x100 stile libero domina e conquista il titolo continentale che mancava da 16 anni. I podi significativi… - hugmexidols : RT @_lasilviaaa: La nazionale di nuoto tra quello in vasca e quello artistico è pazzesca. Si sono fatti dei miglioramenti negli anni e si è… - disinformate_it : RT @repubblica: Europei di nuoto Roma, risultati in diretta: Minisini oro nel solo libero, argento per Linda Cerruti. Stasera 5 finali http… - InterCLAzionale : RT @AntoDamiano1996: Ok, non sono medaglie d'oro, ma quanto valgono i risultati del nuoto anche oggi, eccellente davvero #Roma2022 - AntoDamiano1996 : Ok, non sono medaglie d'oro, ma quanto valgono i risultati del nuoto anche oggi, eccellente davvero #Roma2022 -