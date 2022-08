Nadia Toffa, a Trieste un quadro le rende omaggio a tre anni dalla morte (Di domenica 14 agosto 2022) Trieste ha deciso di celebrare a Nadia Toffa a tre anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 13 agosro 2019 a soli quarant’anni a causa di un cancro. In città è stato così allestito un murale che ritrae la conduttrice e giornalista di Italia 1 come tutti la ricordano: sorridente e solare. Il quadro è stato posizionato su un pannello decorato, applicato su una bacheca nel centro del rione Servola. Non è un caso che l’omaggio sia avvenuto proprio nella città friulana. Qui, infatti, lei aveva realizzato diversi servizi per la trasmissione, in modo particolare quelli dedicati alla Ferriera, l’impianto siderurgico cittadino ormai chiuso e contestato dai residenti per le problematiche ambientali connesse al sito. Sempre nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 14 agosto 2022)ha deciso di celebrare aa tresua scomparsa, avvenuta il 13 agosro 2019 a soli quarant’a causa di un cancro. In città è stato così allestito un murale che ritrae la conduttrice e giornalista di Italia 1 come tutti la ricordano: sorridente e solare. Ilè stato posizionato su un pannello decorato, applicato su una bacheca nel centro del rione Servola. Non è un caso che l’sia avvenuto proprio nella città friulana. Qui, infatti, lei aveva realizzato diversi servizi per la trasmissione, in modo particolare quelli dedicati alla Ferriera, l’impianto siderurgico cittadino ormai chiuso e contestato dai residenti per le problematiche ambientali connesse al sito. Sempre nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, ...

Agenzia_Ansa : Nadia Toffa ricordata in un quadro a Trieste. Tre anni fa la sua morte. Un forte legame legava la 'iena' alla città… - RaiRadio2 : « Non è quanto vivi, ma come vivi. Non contano gli anni, conta se hai vissuto intensamente.» Sono tre anni senza… - bohnonlosofaitu : RT @biologicoo: 13 agosto 2018: crolla il Ponte Morandi 13 agosto 2019: muore Nadia Toffa 13 agosto 2021: muore Gino Strada 13 agosto 2022:… - EricaPulito : @calogera79 @Silvia51897067 @salvatrash1 La data di morte è la stessa. Non vedo come questo voglia dire mettere all… - sergioyemme : RT @AlzogliOcchi: Nadia Toffa ci ha lasciato il #13agosto 2019 #NadiaToffa -