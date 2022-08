Milan, riecco Rebic e Brahim Diaz: i migliori in campo contro l’Udinese (Di domenica 14 agosto 2022) Il Milan vince contro l'Udinese trascinati da Rebic e Brahim Diaz: dopo una stagione complicata, i due giocatori sono tornati protagonisti Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 agosto 2022) Ilvincel'Udinese trascinati da: dopo una stagione complicata, i due giocatori sono tornati protagonisti

pbrex668 : RT @PianetaMilan: .@acmilan , riecco #Rebic e #BrahimDiaz : i migliori in campo contro l’ #Udinese #ACMilan #Milan #SempreMIlan https://… - PianetaMilan : .@acmilan , riecco #Rebic e #BrahimDiaz : i migliori in campo contro l’ #Udinese #ACMilan #Milan #SempreMIlan - gius_tocos1 : @DiMarzio Riecco il rigorino al Milan siate più chiari - infoitsport : Riecco la Serie A, il Milan campione esordisce in casa - yassine01937035 : RT @CORNERNEWS24: #Calcio - Riecco la Serie A, il Milan campione esordisce in casa Impegni facili per Inter e Juventus. La Roma di scena a… -