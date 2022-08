Lo strazio della madre di Davide Ferrerio, massacrato di botte a Crotone per uno “sguardo” di troppo (Di domenica 14 agosto 2022) Stenta a crederci. Non riesce a pensare che quel luogo del cuore, nel quale lei e la sua famiglia tornano tutte le estati per le ferie, sia diventato la sede del peggiore degli incubi. La madre di Davide Ferrerio, prega per suo figlio, spera che si possa riprendere mentre il ventenne lotta tra la vita e la morte in ospedale, a Catanzaro, dove è stato portato in condizioni gravissime. massacrato per strada, di botte, a Crotone in una sera d’estate. Una sera come tante che si è trasformata nella notte peggiore di sempre per la famiglia del giovane bolognese che contava i giorni in vista del rientro: doveva tornare allo stadio per tifare il suo Bologna. Ora è in ospedale e a tifare per lui sono i suoi familiari, i parenti e tutte le persone per bene di Crotone, scioccate ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 agosto 2022) Stenta a crederci. Non riesce a pensare che quel luogo del cuore, nel quale lei e la sua famiglia tornano tutte le estati per le ferie, sia diventato la sede del peggiore degli incubi. Ladi, prega per suo figlio, spera che si possa riprendere mentre il ventenne lotta tra la vita e la morte in ospedale, a Catanzaro, dove è stato portato in condizioni gravissime.per strada, di, ain una sera d’estate. Una sera come tante che si è trasformata nella notte peggiore di sempre per la famiglia del giovane bolognese che contava i giorni in vista del rientro: doveva tornare allo stadio per tifare il suo Bologna. Ora è in ospedale e a tifare per lui sono i suoi familiari, i parenti e tutte le persone per bene di, scioccate ...

Elena89Friendf : @giuventinaa_ @nunziopelliccio Noi abbiamo mandato in prestito un dio del calcio al Milan come fosse un ragazzino d… - tribuedd : @sunvenerus che strazio vabe io aspetto elia l amore della mia vita ! - SonoNesqui : Eugenides ti credevo un genio ma ho dovuto ricredermi. Ho capito il significato del libro, riconosco il valore dell… - Mariang68677283 : @Barbara22Mar Ci sono stata. La mamma della mia amica Angelica era una dei pochi sopravvissuti e per tutta la vita… - infoitinterno : Omicidio Balestrate, lo strazio della comunità per l’addio a “Viciù” -