Israele | spara contro bus a Gerusalemme e colpisce 8 persone | fugge ma poi si consegna

(Di domenica 14 agosto 2022) Milano, 14 ago. (Adnkronos) - Si èto stamane alle forze di sicurezza l'uomo sospettato di aver compiuto inun attentato terroristicondoun autobus asabato sera nei pressi della Tomba di Re Davide e un parcheggio della zona, situato vicino al Muro Occidentale. Lo riporta il Jerusalem post. Almeno ottosono state ferite, di cui due in modo grave e cinque in modo lieve. La caccia all'uomo è proseguita per tutta la notte secondo quanto riferito da un portavoce della Polizia di. Il sospetto è stato interrogato e gli è stata confiscata la pistola.

Onu, 17,7 mln di persone hanno bisogno di assistenza Regge il cessate il fuoco tra Israele e Jihad ... Gaza, la Jihad promette vendetta, pioggia di razzi su Israele. L'incognita Hamas Milano, 14 ago. Si è consegnato stamane alle forze di sicurezza l'uomo sospettato di aver compiuto in Israele un attentato terroristico sparando contro un autobus a Gerusalemme sabato sera nei pressi ...Il leader delle Brigate dei Martiri di al-Aqsa, Ibrahim Nabulsi, è stato ucciso in un'operazione israeliana a Nablus, in Cisgiordania. Lo riporta il Jerusalem Post ricordando che Nabulsi era ricercato ...