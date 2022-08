Europei di atletica | come seguire le gare in tv e sul web

Leggi su vanityfair

(Di domenica 14 agosto 2022) A Monaco di Baviera, l'Italia cerca di nuovo fortuna in pista. Al mondiale hanno deluso i velocisti e Gianmarco Tamberi, si è confermato Stano nella marcia. Elena Vallortigara cercherà la replica dopo la medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali nel salto in alto, in quello in lungo c'è Larissa Iapichino