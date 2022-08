Europei ciclismo su pista 2022 | oro per Elia Viviani | Silvia Zanardi d’argento nella 25 km

(Di domenica 14 agosto 2022)splendida cornice del Messe München, si sono assegnati oggi ben tre titolidelsu. In primo luogo la belga Lotte Kopecky ha trionfatocorsa a punti 25 km femminile, davanti all’azzurrae alla francese Breteau Victoire.gara ad eliminazione maschile inveceha conquistato il titolo europeo, piazzandosi davanti a Reinhardt ed Hesters. SportFace.

Eurosport_IT : Alza la mano se anche tu tifi gli azzurri ???????? ???? Segui gli europei di ciclismo LIVE su @discoveryplusit ????… - sportmediaset : Viviani d'oro nell'eliminazione, Zanardi argento nella corsa a punti! #ciclismo - RaiSport : #CiclismoPista: Zanardi argento nella corsa a punti ?? - Gabriele_9l1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #CICLISMO #EUROPEI, ORO PER ELIA #VIVIANI NELL'ELIMINAZIONE SU PISTA #Nazionaleciclismo #SkySport - TQuedra : RT @SkySport: ULTIM'ORA #CICLISMO #EUROPEI, ORO PER ELIA #VIVIANI NELL'ELIMINAZIONE SU PISTA #Nazionaleciclismo #SkySport -

Terza posizione e medaglia di bronzo per la transalpina Victoire Berteau, con 47 punti. Più staccate tutte le altre. Il ct della Nazionale di ciclismo Daniele Bennati ha commentato la prova degli Azzurri nella prova in linea degli Europei in Germania: l'Italia ha chiuso al settimo posto con Elia Viviani. "Lo sapevamo che era molto difficile..." La prima Nazionale di Daniele Bennati non vince il campionato europeo (sarebbe stata la quinta volta consecutiva) ma dimostra quel carattere e quell'attaccamento alla maglia che la contraddistingue da sempre. Silvia Zanardi conquista un bellissimo argento a Monaco di Baviera nella corsa a punti. La giovane azzurra, classe 2000, chiude al secondo posto.