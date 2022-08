E’ nata la figlia di Stash e il nome scelto è un dolce inno alla vita (Di domenica 14 agosto 2022) Papà per la seconda volta l’amatissimo Stash, ex vincitore di Amici con la sua band, i The Kolors. Lo aveva detto il cantante, che la sua piccola principessa, sarebbe arrivata in questi giorni, che il parto era imminente, raccontando della paura di perdersi la nascita a causa del tour. E invece ce l’ha fatta, la piccola è nata poche ore fa e l’annuncio è dolcissimo sui social. Mamma Giulia Belmonte e papà Stash danno il benvenuto alla piccola di casa, la seconda femminuccia in famiglia. Il giudice di Amici, non aveva dato nessun indizio sul nome scelto per la piccola ma ha davvero sorpreso tutti con un nome che è una poesia, ma allo stesso tempo un inno alla vita. Tanti i messaggi di affetto e di amore arrivati in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 agosto 2022) Papà per la seconda volta l’amatissimo, ex vincitore di Amici con la sua band, i The Kolors. Lo aveva detto il cantante, che la sua piccola principessa, sarebbe arrivata in questi giorni, che il parto era imminente, raccontando della paura di perdersi la nascita a causa del tour. E invece ce l’ha fatta, la piccola èpoche ore fa e l’annuncio è dolcissimo sui social. Mamma Giulia Belmonte e papàdanno il benvenutopiccola di casa, la seconda femminuccia in famiglia. Il giudice di Amici, non aveva dato nessun indizio sulper la piccola ma ha davvero sorpreso tutti con unche è una poesia, ma allo stesso tempo un. Tanti i messaggi di affetto e di amore arrivati in ...

