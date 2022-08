Dopo due anni si prende Toronto: Simona Halep è tornata (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo quasi due anni Simona Halep vince un titolo Wta 1000, e lo fa mettendo in chiaro che lei, ex numero uno del mondo, è tornata. Alla grande. La rumena conquista Toronto, rispettando l'ottima ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 agosto 2022)quasi duevince un titolo Wta 1000, e lo fa mettendo in chiaro che lei, ex numero uno del mondo, è. Alla grande. La rumena conquista, rispettando l'ottima ...

gparagone : .@Repubblica scrive un pezzo, @AlemannoTW smentisce. Però la notizia, due giorni dopo, viene ripresa ancora. Perch… - MCriscitiello : Non scrivo più perché altrimenti sembra una questione personale ma Radu, come portiere lo conosco da anni, non può… - borghi_claudio : Rientrare con l'abbonamento dopo due anni... si rinasce. - Gaetana21424492 : RT @BiondoNik: Due cose mi fanno davvero incazzare. Che dopo decenni di puttanate radical chic l’unico vero intellettuale rimasto è Pientra… - catalizzatore1 : RT @Leonard1306___: @Marco_Darus Coglione ti abbiamo pagato 5 miliardi di 'vaccini' e come se non bastasse ora vi stiamo pure pagando le cu… -