Sampdoria, Augello: 'L'abbiamo preparata bene, loro sono molto forti sull'uomo' (Di sabato 13 agosto 2022) Ecco le parole di Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, prima della gara contro l'Atalanta a Dazn: "Sappiamo che loro sono fo... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Ecco le parole di Tommaso, terzino della, prima della gara contro l'Atalanta a Dazn: "Sappiamo chefo...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Augello: 'Atalanta? Dobbiamo essere molto concentrati in fase difensiva' - apetrazzuolo : SAMPDORIA - Augello: 'Atalanta? Dobbiamo essere molto concentrati in fase difensiva' - napolimagazine : SAMPDORIA - Augello: 'Atalanta? Dobbiamo essere molto concentrati in fase difensiva' - tuttoatalanta : Sampdoria, Augello: 'Dobbiamo essere concentrati in difesa, loro sono molto bravi' - SampNews24 : #Sampdoria, #Augello sicuro: «Così possiamo battere l’#Atalanta» -