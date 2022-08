Salma Rushdie | chi è l’assalitore Hadi Matar Mentre in Iran si esulta | silenzio da parte di attivisti pakistani e governo indiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022). Ora il volto dell’uomo che ieri, durante un festival letterario nello stato di New York ha accoltellato lo scrittore di origini indianeha un nome e cognome. Ha 24 anni, è nato in California ma di origini libanesi e residente a Fairview, in New Jersey. Si sa ancora poco di lui e – ufficialmente- ancora meno delle motivazioni che lo hanno spinto a commettere il fatto. Le ipotesi che si fanno largo, lo vedono come un filoiano vicino ai pasdaran, che avrebbe atteso il momento giusto per mettere in atto l’ordine che nel 1989, l’allora Guida suprema l’ayatollah Khomeini aveva imposto a tutti i musulmani del mondo emettendo una fatwa nei confronti dello scrittore, colpevole di blasfemia per aver insultato il profeta Maometto nel suo celebre romanzo intitolato “Versetti ...