Rushdie perderà un occhio L' attentatore è fan dei leader iraniani

(Di sabato 13 agosto 2022) Salman, il famoso scrittore che ieri è stato attaccato e pugnalato almeno due volte mentre stava tenendo una lettura nello stato di New York, è stato operato d'urgenza e dalla notte scorsa è attaccato ad un respiratore, non riesce a parlare e potrebbe perdere unSegui su affaritaliani.it

Agenzia_Ansa : Salman Rushdie rischia di perdere un occhio. Lo annuncia il suo agente, aggiungendo anche che 'i nervi del suo brac… - dariomasiero : RT @HSkelsen: Salman #Rushdie probabilmente perderà un occhio, gli sono stati recisi dei nervi a un braccio e ha subito danni al fegato. Lo… - domenico_damore : RT @HSkelsen: Salman #Rushdie probabilmente perderà un occhio, gli sono stati recisi dei nervi a un braccio e ha subito danni al fegato. Lo… - simonamancini24 : RT @Agenzia_Ansa: Salman Rushdie rischia di perdere un occhio. Lo annuncia il suo agente, aggiungendo anche che 'i nervi del suo braccio so… - liberainfo : RT @Agenzia_Ansa: Salman Rushdie rischia di perdere un occhio. Lo annuncia il suo agente, aggiungendo anche che 'i nervi del suo braccio so… -

... si è avvicinato di corsa allo scrittore e all'intervistatore per colpirli ripetutamente:, si capirà poi, è stato colpito 10 volte:l'uso di un occhio e forse anche del braccio di cui ..., portato in elicottero nel nosocomio, è stato operato d'urgenza, per diverse ore. ... è stato ferito all'addome, al collo e al fegato: "Probabilmente Salmanun occhio; i nervi del suo ...