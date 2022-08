Reintroduzione del medico scolastico, stop alle classi pollaio. Lupi: “Per noi moderati la scuola è una priorità” (Di sabato 13 agosto 2022) “La scuola è un pilastro del nostro programma, che punta su istruzione, formazione e ricerca. L'esperienza del Covid ha dimostrato che c'è un gran bisogno di aumentare i presidi territoriali: per questo pensiamo alla Reintroduzione del medico scolastico, per proteggere la salute di 8,5 milioni di studenti, dando particolare attenzione all'educazione alla salute e alla prevenzione delle malattie. Fondamentale per noi è riagganciare lo stipendio degli insegnanti alla media europea, aumentandoli del 20%". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 agosto 2022) “Laè un pilastro del nostro programma, che punta su istruzione, formazione e ricerca. L'esperienza del Covid ha dimostrato che c'è un gran bisogno di aumentare i presidi territoriali: per questo pensiamo alladel, per proteggere la salute di 8,5 milioni di studenti, dando particolare attenzione all'educazione alla salute e alla prevenzione delle malattie. Fondamentale per noi è riagganciare lo stipendio degli insegnanti alla media europea, aumentandoli del 20%". L'articolo .

