Napoli e Tottenham hanno l’accordo per Ndombele, il francese arriva in prestito (Di sabato 13 agosto 2022) Napoli, c’è l’accordo con il Tottenham per Ndombele Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Tottenham per Tanguy Ndombele, Giuntoli e Paratici avrebbero già … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 13 agosto 2022), c’ècon ilperIlha raggiunto un accordo con ilper Tanguy, Giuntoli e Paratici avrebbero già … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, nuovi contatti con l'agente di #Ndombele Col #Tottenham accordo per un prestito con dir… - mirkocalemme : #Ndombele ha detto sì al #Napoli. Accordo vicino col #Tottenham, c'è ottimismo per la definizione dell'affare. Le… - capuanogio : Il #Napoli ha incassato l'apertura del #Tottenham per il prestito con diritto di riscatto di #Ndombele e ora lavora… - infoitsport : Napoli, accordo trovato con il Tottenham per Ndombele: Le cifre - zazoomblog : Napoli accordo trovato con il Tottenham per Ndombele: Le cifre - #Napoli #accordo #trovato #Tottenham -