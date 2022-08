Morata Juve, ancora speranze in casa bianconera. La situazione (Di sabato 13 agosto 2022) Morata Juve, ancora speranze in casa bianconera di riportare a Torino lo spagnolo. Le ultime novità sulla situazione Alvaro Morata è tornato all’Atletico Madrid quest’estate e la Juve non ha mai perso le speranze di poterlo riportare a Torino ancora una volta. Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, negli ambienti bianconeri nessuno si illude troppo su una possibile riapertura dell’affare, visto che l’Atletico non ha alcuna intenzione di cederlo in prestito, ma lo valuta oltre 20 milioni euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022)indi riportare a Torino lo spagnolo. Le ultime novità sullaAlvaroè tornato all’Atletico Madrid quest’estate e lanon ha mai perso ledi poterlo riportare a Torinouna volta. Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, negli ambienti bianconeri nessuno si illude troppo su una possibile riapertura dell’affare, visto che l’Atletico non ha alcuna intenzione di cederlo in prestito, ma lo valuta oltre 20 milioni euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

