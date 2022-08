Juventus | ecco l’attaccante | le cifre definitive | gol a raffica

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 13 agosto 2022) Si sblocca il mercato in entrata per lache ha ormai chiuso la trattativa per; andiamo a vedere le. Le ultime due amichevoli della, con sei gol subiti e nessuno realizzato, hanno mostrato come Allegri abbia bisogno di nuovi innesti per poter contare su una rosa di altissimo livello e in grado di poter competere in campionato, Champions League e coppa Italia. Con la stagione ormai alle porte, la società bianconera sembra aver praticamente chiuso l’accordo per il nuovo attaccante; andiamo a vedere di chi stiamo parlando. AnsafotoIl reparto offensivo dei bianconeri, in questa sessione di mercato, ha visto l’arrivo di Di Maria; colpo importante ma non sufficiente ad affrontare una stagione con numerosi impegni e un mondiale, in inverno, che rischia di complicare inevitabilmente il corso ...