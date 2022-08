Ferragosto, non solo temporali: tornerà il super caldo (Di sabato 13 agosto 2022) A due giorni dal Ferragosto temporali sull’Italia, al ritmo di 5mila fulmini l’ora. In questo fine settimana una violenta fase instabile si è accentuata a causa della discesa di un vortice dall’Ucraina. Un’ondata con aria fresca al suo interno. Nelle prossime ore il vortice si sposterà verso l’Albania e da questa sera, 13 agosto, si porterà fuori dall’Italia, verso Macedonia, Bulgaria e nord Grecia. Il sito www.iLMeteo.it, indica un deciso miglioramento delle condizioni meteo e il ritorno all’estate agostana da domani 14 agosto, scrive l’Agi. La domenica, vigilia di Ferragosto, trascorrerà con pieno sole quasi ovunque, a eccezione delle estreme regioni meridionali dove al mattino avremo ancora momenti di incertezza con nubi e locali rovesci. Foto Ansa/Giuseppe CatuognoPer Ferragosto una perturbazione transiterà dalla ... Leggi su velvetmag (Di sabato 13 agosto 2022) A due giorni dalsull’Italia, al ritmo di 5mila fulmini l’ora. In questo fine settimana una violenta fase instabile si è accentuata a causa della discesa di un vortice dall’Ucraina. Un’ondata con aria fresca al suo interno. Nelle prossime ore il vortice si sposterà verso l’Albania e da questa sera, 13 agosto, si porterà fuori dall’Italia, verso Macedonia, Bulgaria e nord Grecia. Il sito www.iLMeteo.it, indica un deciso miglioramento delle condizioni meteo e il ritorno all’estate agostana da domani 14 agosto, scrive l’Agi. La domenica, vigilia di, trascorrerà con pieno sole quasi ovunque, a eccezione delle estreme regioni meridionali dove al mattino avremo ancora momenti di incertezza con nubi e locali rovesci. Foto Ansa/Giuseppe CatuognoPeruna perturbazione transiterà dalla ...

