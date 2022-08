Canottaggio | LA LEGGE DEI CAVALIERI DELLE ACQUE! Il 4 di coppia è campione d’Europa con un equipaggio rinnovato!

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022) IAcque non deludono mai! Cambiano gli elementi, ma non il risultato: l’Italia si confermadel quattro disenior nella rassegna continentale diin corso a Monaco di Baviera (Germania). Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili hanno vinto con grande personalità, prendendo la testa sin dalla partenza e non mollandola più fino al traguardo. Gli azzurri si sono imposti con il crono di 6’06?77, precedendo di 1?08 la Polonia, favorita della vigilia, e di 1?50 la Romania. E dire che questoè stato messo assieme dal dt Franco Cattaneo solo nelle ultime settimane a seguito di varie vicissitudini legate al Covid. Inizialmente Carucci e Chiumento avrebbero dovuto disputare il doppio; ...