Atalanta: Colley in prestito ai turchi del Fatih Karamugruk (Di sabato 13 agosto 2022) Ufficiale una uscita in casa Atalanta dove, l'attaccante ventiduenne Ebrima Colley, è passato in prestito al club turco del Fatih Karamugruk. Gambiano, conta 5 presenze in prima squadra nella stagione 2019-2020, che hanno preceduto i due a Verona e a La Spezia. Il giovane quindi si unirà a Mister Pirlo nella sua nuova avventura turca. SportFace.

