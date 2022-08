Annuncio Conad | prodotto da restituire | la scoperta all’interno

Leggi su consumatore

(Di sabato 13 agosto 2022) Ila marchiodovrà essere restituito a seguito di un richiamo alimentare. Qual è il motivo del richiamo? I richiami alimentari sono obbligatori nel momento in cui ci si accerta della pericolosità delmesso in commercio. Le sue caratteristiche o ad esempio una svista in etichetta, possono rappresentare un pericolo per la L'articolo proviene da Consumatore.com.