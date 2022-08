Whatsapp in arrivo la funzione più desiderata dagli utenti: un sogno che diventa realtà (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ quello che gli utenti chiedono da anni, e forse ce l’abbiamo fatta. Di cosa stiamo parlando? Dell’ultima comodissima funzionalità di Whatsapp. Su Whatsapp sarà possibile modificare i messaggi dopo averli inviati (fonte web)La novità di Whatsapp: E’ tutto vero. Sembra che la popolare app di messaggistica sarebbe finalmente pronta ad introdurre una funzione richiesta da anni. Insieme con la possibilità di usare un unico account su due smartphone diversi, oppure di avere le reactions con le emoji, quella di poter modificare i messaggi dopo l’invio è tra le funzioni più richieste fra i quasi 2 miliardi di utilizzatori di Whatsapp nel mondo. E l’azienda, che fa parte del gruppo Meta, sembra intenzionata a dare loro ascolto. Non è ancora chiaro se ci sarà una finestra ... Leggi su topicnews (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ quello che glichiedono da anni, e forse ce l’abbiamo fatta. Di cosa stiamo parlando? Dell’ultima comodissima funzionalità di. Susarà possibile modificare i messaggi dopo averli inviati (fonte web)La novità di: E’ tutto vero. Sembra che la popolare app di messaggistica sarebbe finalmente pronta ad introdurre unarichiesta da anni. Insieme con la possibilità di usare un unico account su due smartphone diversi, oppure di avere le reactions con le emoji, quella di poter modificare i messaggi dopo l’invio è tra le funzioni più richieste fra i quasi 2 miliardi di utilizzatori dinel mondo. E l’azienda, che fa parte del gruppo Meta, sembra intenzionata a dare loro ascolto. Non è ancora chiaro se ci sarà una finestra ...

