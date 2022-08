Un Posto al Sole va in ferie, pausa estiva 2022 per la soap ambientata a Palazzo Palladini (Di venerdì 12 agosto 2022) Un Posto al Sole, la soap italiana ambientata a Napoli in onda su RaiTre che ha da poco festeggiato il traguardo della puntata numero 6.000, si prepara ad andare in vacanza. Come accade infatti ormai da diversi anni la soap partenopea si prende un meritato periodo di riposo nelle settimane centrali di agosto. Ma i fans possono stare tranquilli, perché l’amatissima soap opera si fermerà solamente per 14 giorni. Un Posto al Sole non va in onda dal 15 al 26 agosto 2022, perché? La celebre serie ambientata a Palazzo Palladini, nel capoluogo partenopeo, andrà regolarmente in onda fino a venerdì 12 agosto, data in cui si congederà dalle migliaia di fans che ogni sera la seguono per un ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 12 agosto 2022) Unal, laitalianaa Napoli in onda su RaiTre che ha da poco festeggiato il traguardo della puntata numero 6.000, si prepara ad andare in vacanza. Come accade infatti ormai da diversi anni lapartenopea si prende un meritato periodo di riposo nelle settimane centrali di agosto. Ma i fans possono stare tranquilli, perché l’amatissimaopera si fermerà solamente per 14 giorni. Unalnon va in onda dal 15 al 26 agosto, perché? La celebre serie, nel capoluogo partenopeo, andrà regolarmente in onda fino a venerdì 12 agosto, data in cui si congederà dalle migliaia di fans che ogni sera la seguono per un ...

Mov5Stelle : 'Sul terreno dell’economia circolare l'Italia è uno dei Paesi che “tiene”: nel quadro delle prime cinque economie e… - Andrea15760558 : RT @ASI_spazio: ????Esplosione gigantesca su #Betelgeuse! La gigante rossa è ora così grande che se la ponessimo al centro del nostro sistem… - vincenzo_meloni : RT @NanaJust4laughs: Ciò che mi passa per la testa lo tengo per me; quello che mi dice il cuore lo comunico solo a chi un posto lì se lo è… - ilmagnagatti : I JOVANI IMPARERANNO L'INGLESE PER POTER MEGLIO SPIARE LA PERFIDA ALBIONE, NEMICO DELLE ITALICHE GENTI CHE DA SEMPR… - pum4xox : @xoxmadison__ scusa non riesxo a superare il primo screen dove al posto di sole c’è scritto suola davvero sono a terra mi sento malissimo -