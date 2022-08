Tottenham | Defoe ritorna come allenatore dell’Academy

(Di venerdì 12 agosto 2022) Jermainal, nelle vesti di: «Non è un segreto l’amore che ho per il club» Jermain, dopo esserne stato un calciatore per 6 anni,al. L’ex attaccante inglese sarà il nuovo. Di seguito le sue parole su Twitter. Delighted to confirm I will be joining @SpursOfficial returning as an Academy coach and also club Ambassador. It’s no secret the love I have for the club, and I’m really excited to get started. Here’s to the new chapter #Family ??? pic.twitter.com/3L2AHt9JoG— JermainOBE (@IAmJermain) August 12, 2022 «Felice di confermare che mi unirò al, ...

Jermain ritorna al, nelle vesti di allenatore dell'Academy: "Non è un segreto l'amore che ho per il club" Jermain, dopo esserne stato un calciatore per 6 anni, ritorna al. L'ex ... Commenta per primo Jermain torna al, ma non per rimettere gli scarpini ai piedi: sarà infatti, come annunciato dalla società londinese, allenatore dell'Academy, ovvero le giovanili, e ricoprirà il ruolo di Club ...