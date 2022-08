“Torna lui”. Amici 22, la rivoluzione è completa: porte aperte al big amato dal pubblico (Di venerdì 12 agosto 2022) Amici 22, Maria De Filippi pronta a calare l’asso. Sono giorni frenetici questi per il programma che il prossimo 19 settembre riaprirà i battenti con tante novità. LA nuova edizione del talent partirà senza Anna Pettinelli: dopo anni infatti non sarà alla corte di Maria De Filippi. Un addio che segue quello di Veronica Peparini che nei giorni scorsi ha parlato di questo momento particolare della sua vita professionale: “Che valore attribuisco ad Amici nella mia crescita? Per me è stato un percorso importante”. “Il valore che gli attribuisco è altissimo nel senso che mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non lo possedevo. Perché quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi”. Ma potrebbe trovare Tommaso Stanzani. Il ballerino ha rilasciato una nuova intervista a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022)22, Maria De Filippi pronta a calare l’asso. Sono giorni frenetici questi per il programma che il prossimo 19 settembre riaprirà i battenti con tante novità. LA nuova edizione del talent partirà senza Anna Pettinelli: dopo anni infatti non sarà alla corte di Maria De Filippi. Un addio che segue quello di Veronica Peparini che nei giorni scorsi ha parlato di questo momento particolare della sua vita professionale: “Che valore attribuisco adnella mia crescita? Per me è stato un percorso importante”. “Il valore che gli attribuisco è altissimo nel senso che mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non lo possedevo. Perché quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi”. Ma potrebbe trovare Tommaso Stanzani. Il ballerino ha rilasciato una nuova intervista a ...

