sportli26181512 : Perugia, Castori sul mercato: 'Siamo incompleti, la società lo sa. Luperini...': Il tecnico del Perugia Fabrizio Ca… - EnricoFanelli3 : Esordio in vista per il Grifo..le parole di Castori - ILOVEPACALCIO : Palermo-Perugia: i convocati di Castori - Ilovepalermocalcio - PalermoToday : Il Perugia vuole rovinare l'esordio del Palermo, Castori: 'Barbera pieno? Meglio, ci stimolerà'… - karda70 : #SerieB 2022-2023, il tecnico del #Perugia #FabrizioCastori presenta il match del #RenzoBarbera #PalermoPerugia… -

I giocatori a disposizione disono 23; confermate le assenze per infortunio di Rosi, Matos e dell'ex rosa Simone Santoro. I CONVOCATI DELPORTIERI : 1 Gori, 12 Furlan, 22 Moro ...Fuori dalla Coppa Italia anche gli umbri, usciti sconfitti per 3 - 2 dal campo del Cagliari; nonostante questo il, allenato da, parte con l'ambizione di giocarsi il tutto per tutto ai ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Vigilia di match e d'esordio in serie B per il Palermo di Corini, che domani sera affronterà il Perugia alle 20:45. Per avere la meglio su Castori, il mister bresciano non stravolgerà il vecchio asset ...