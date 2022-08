Parma, Pecchia: “Inizia adesso un percorso, c’è voglia di migliorare” (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo l’esordio stagionale contro il Bari, il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato ai microfoni di Sky commentando il pareggio del Tardini. “E’ Iniziato adesso un percorso e c’è voglia di migliorarlo. Guardo il match di oggi se volessi trovare il pelo nell’uovo probabilmente direi che dopo il gol abbiamo avuto un calo, ma il primo tempo è stato giocato con grande voglia e qualità. Nella ripresa si è persa un po’ di qualità”. Sui propri giocatori ha specificato: “La condizione di qualcuno non è stata il massimo durante il ritiro estivo, tipo Bernabè e Adrian non stavano benissimo. Comunque ho visto una buona squadra, a me piace far cambiare posizione ai ragazzi in base al tipo di gara. Nel secondo tempo non c’era spazio e ho preferito giocare senza punta, con ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo l’esordio stagionale contro il Bari, il tecnico delFabioha parlato ai microfoni di Sky commentando il pareggio del Tardini. “E’toune c’èdi migliorarlo. Guardo il match di oggi se volessi trovare il pelo nell’uovo probabilmente direi che dopo il gol abbiamo avuto un calo, ma il primo tempo è stato giocato con grandee qualità. Nella ripresa si è persa un po’ di qualità”. Sui propri giocatori ha specificato: “La condizione di qualcuno non è stata il massimo durante il ritiro estivo, tipo Bernabè e Adrian non stavano benissimo. Comunque ho visto una buona squadra, a me piace far cambiare posizione ai ragazzi in base al tipo di gara. Nel secondo tempo non c’era spazio e ho preferito giocare senza punta, con ...

