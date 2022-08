Nuoto | Minisini | ' un sogno far suonare l' inno di Mameli in Italia'

(Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) - “Prendo quest'oro come un punto di partenza per me e tutto il movimento. Adesso analizzeremo l'esercizio e cercheremo di migliorarlo: comunque è stata una gara storica e sono contento di averne fatto parte. Gareggiare da solo mi trasmette una responsabilità diversa, forse sono più rilassato. Sognavo di sentire l'in: praticamente nella mia città”. Queste le parole di Giorgiodopo la conquista della medaglia d'oro nel solo tecnico ai campionati europei di Roma nelartistico. “Il punteggio poteva essere oltre ai 90.000: forse anche per i giudici è una nuova esperienza”, aggiunge il 26enne atleta delle Fiamme Oro.

Altre due medaglie per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma, ed entrambe vengono dal solo techinical: un oro dal maschile, un argento dal femminile. A trionfare tra gli uomini è Giorgio Minisini, che vince con il punteggio di 85.7033. Giorgio Minisini padre della rivoluzione. Un altro tabù infranto, un'altra frontiera giù. Il nuoto artistico non ha più confini con Minisini. Il sincronetto di Ladispoli, 26 anni, è d'oro nel singolo maschile che fa il suo esordio agli Europei di Roma. Nell'esercizio tecnico, balla su una...