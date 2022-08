Lombardia | 40mila utenti per scelta-revoca medico in farmacia

(Di venerdì 12 agosto 2022) Milano, 12 ago. (Adnkronos Salute) - Successo inper il nuovo servizio dideldi famiglia e del pediatra in. Dal 5 luglio, primo giorno utile, oltrecittadini hanno utilizzato questa modalità, informa la Regione, ricordando che per accedere al servizio è sufficiente recarsi dal farmacista muniti di tessera sanitaria elettronica. L'operazione richiede pochi minuti e ha effetto immediato. Il progetto è nato a seguito della convezione sottoscritta fra Regione, Federfarmae Assofarm/Confservizi. L'esperimento pilota era partito nel 2014 in 86 farmacie di Ats Brianza. "Un servizio molto gradito ai cittadini e i numeri lo confermano - evidenzia la vicepresidente e ...

