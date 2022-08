Lidl | il nuovo elettrodomestico in offerta ha 9 funzioni in 1 Risparmi un mare di soldi | Sta andando a ruba! Disponibilità limitata!

(Di venerdì 12 agosto 2022) Lanon delude mai: regala un susseguirsi vorticoso di offerte interessantissime ai suoi clienti e continua ad arruolare nuovi adepti grazie alle promozioni che lancia di settimana in settima. Dall’abbigliamento, alla tecnologia, dagli utensili per il fai da te alla valigeria, passando, ovviamente per le derrate alimentari, i suoi prezzi concorrenziali sono i più interessanti del mercato. Ovviamente, però, i prodotti che propone a costi davvero scontati hanno una durata ridotta e variano di settimana in settimana. Il tam tam sui social è talmente accattivante che non vi sarà certo sfuggito questo incredibile, funzionale, moderno e ribassato notevolmente rispetto alle cifre che trovate altrove. Ma il tempo per acquistarlo a queste condizioni sta per scadere: il termine è fissato al 14 agosto! Accorrete, allora, se siete interessate! ...

CorriereCitta : Lidl, ‘Super Offerte’ dal 15 al 21 agosto: sfoglia il nuovo volantino - lattealplutonio : @m4leducata fabio non vede l’ora che lidl torni a lavorare così è di nuovo un uomo libero - PietroZampini20 : Sono stato al Lidl, mancava l olio di semi. Di nuovo con voi. - faaabbbio : mi sono fatto 'sistemare' i capelli da mio padre per fargli flexare il nuovo taglia-cose preso al LIDL, e tra poco… - la_focamonaca : Leggo che i vari Burioni Bassetti e compagnia briscola vogliono candidarsi, se volete ho un brick di tavernello mar… -

LaTuaDietaPersonalizzata

Sta facendo discutere la possibilità che in via Santa Caterina, ad Arco, venga realizzato un... "Da voci ricorrenti, oltre allain via Santa Caterina, pare che in Busa arriverà anche il ..."Pare ormai certo - scrive infatti il Coordinamento - che nell'area lungo via Santa Caterina lato est , a sud dell'esposizione di arredamenti del Fabbro , sorgerà unsupermercato". A ... Lidl, un nuovo elettrodomestico in offerta: 9 funzioni in 1 | Risparmi una montagna di soldi | Va a ruba, ma la disponibilità è limitata! La Lidl non delude mai: regala un susseguirsi vorticoso di offerte interessantissime ai suoi clienti e continua ad arruolare nuovi adepti grazie alle promozioni che lancia di settimana in settima. Dal ...Lidl: nuove offerte con i prezzi più bassi del momento. Chiaramente la tecnologia proposta da Lidl, sopratutto ai prezzi indicati, non può essere legata a smartphone o prodotti di livello particolarme ...