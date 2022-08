La neopromossa è scatenata | doppio colpo da Juve e Milan

(Di venerdì 12 agosto 2022) Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', Bakayoko è uno degli indiziati principali per lasciare i rossoneri, dal momento che Pioli non lo vede. Il francese, al secondo anno di prestito dal Chelsea, ...

zazoomblog : Calciomercato Monza tris di colpi per la scatenata neopromossa - #Calciomercato #Monza #colpi - PianetaMilan : #Calciomercato @ACMonza, tris di colpi per la scatenata neopromossa #Monza -

Intanto, come sottolinea 'Il Corriere dello Sport', laavrebbe pure allacciato i contatti con la Juventus per Moise Kean. I bianconeri hanno parlato dell'attaccante nell'incontro con ...Lavorrebbe lo spagnolo in prestito, ma senza l'obbligo di riscatto in caso di salvezza ... ma il belga, che piace anche all'Inter, è entrato nella fascia d'interesse di una...Il prestigioso quotidiano sportivo francese L'Equipe ha dedicato uno splendido servizio al Monza, ambiziosa neopromossa in serie A che si è scatenata sul mercato grazie al duo Silvio Berlusconi - Adri ...