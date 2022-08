Inzaghi “L’Inter punta al massimo, il mercato è chiuso” (Di venerdì 12 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – “C’è tanta voglia di fare questo esordio. Abbiamo fatto un buon lavoro, tante partite, molte delle quali impegnative. Ci siamo misurati con squadra più avanti di noi a livello fisico. Domani ad eccezione di D’Ambrosio, che abbiamo deciso di tenere a riposo, saranno tutti disponibili”. Così Simone Inzaghi, tecnico delL’Inter, in conferenza stampa in vista della prima gara di campionato contro il Lecce, in programma al Via del Mare domani alle 20.45. I nerazzurri nel precampionato non hanno brillato in termini di risultati, ma adesso hanno tutta l’intenzione di fare sul serio e partire con il piede giusto, senza farsi distrarre dal mercato: “Brozovic penso che domani sarà della partita. La squadra è quella che ho concordato con la proprietà. Sappiamo che ci manca un difensore centrale per sostituire Ranocchia, la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – “C’è tanta voglia di fare questo esordio. Abbiamo fatto un buon lavoro, tante partite, molte delle quali impegnative. Ci siamo misurati con squadra più avanti di noi a livello fisico. Domani ad eccezione di D’Ambrosio, che abbiamo deciso di tenere a riposo, saranno tutti disponibili”. Così Simone, tecnico del, in conferenza stampa in vista della prima gara di campionato contro il Lecce, in programma al Via del Mare domani alle 20.45. I nerazzurri nel precampionato non hanno brillato in termini di risultati, ma adesso hanno tutta l’intenzione di fare sul serio e partire con il piede giusto, senza farsi distrarre dal: “Brozovic penso che domani sarà della partita. La squadra è quella che ho concordato con la proprietà. Sappiamo che ci manca un difensore centrale per sostituire Ranocchia, la ...

