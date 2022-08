Il sindaco vieta il pallone in piazza, Lino Banfi: "Ribellatevi bimbi, vengo io ad allenarvi" (Di venerdì 12 agosto 2022) Maurizio Cisternino, sindaco di Melendugno, paese in provincia di Lecce, vieta il gioco del pallone in piazza. Proteste da parte della cittadinanza, in favore delle quali si schiera anche Lino Banfi... Leggi su today (Di venerdì 12 agosto 2022) Maurizio Cisternino,di Melendugno, paese in provincia di Lecce,il gioco delin. Proteste da parte della cittadinanza, in favore delle quali si schiera anche...

