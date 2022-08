Gli scienziati hanno scoperto la cura per la calvizia | Una sola molecola potrebbe essere la soluzione (Di venerdì 12 agosto 2022) Un gruppo si scienziati ha scoperto qualcosa di rivoluzionario: una sola proteina potrebbe essere la cura definitiva per la calvizie e non solo. Secondo quanto riportato dal ‘The Mirror’, un gruppo di esperti ha dichiarato che una sola proteina è responsabile della caduta dei capelli, ma anche della loro ricrescita. Per questo potrebbe essere usata per curare non solo la calvizie, ma anche per la cura di ferite della pelle. La rivoluzione è stato l’isolamento di questa singola sostanza chimica che potrebbe essere la principale causa della perdita dei capelli. Si tratta della proteina TGF-beta, che controlla la crescita del capello nei ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 agosto 2022) Un gruppo sihaqualcosa di rivoluzionario: unaproteinaladefinitiva per la calvizie e non solo. Secondo quanto riportato dal ‘The Mirror’, un gruppo di esperti ha dichiarato che unaproteina è responsabile della caduta dei capelli, ma anche della loro ricrescita. Per questousata perre non solo la calvizie, ma anche per ladi ferite della pelle. La rivoluzione è stato l’imento di questa singola sostanza chimica chela principale causa della perdita dei capelli. Si tratta della proteina TGF-beta, che controlla la crescita del capello nei ...

