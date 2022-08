Gianmaria Antinolfi e Federica, l’estate continua: reunion con un ex gieffino (FOTO) (Di venerdì 12 agosto 2022) Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: l’estate continua da Ibiza a Forte dei Marmi. L’imprenditore e la modella ritrovano un ex gieffino Gianmaria Antinolfi e la sua amata Federica Calemme hanno trascorso dei fantastici giorni ad Ibiza. Dopo un anno ricco di novità e progetti da realizzare, i due ex gieffini si sono concessi una piccola pausa lontani dal lavoro. Per Gianmaria e Federica sono stati giorni all’insegna dell’amore ma soprattutto del relax. L’imprenditore campano e la giovane modella si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore ha fatto breccia nel cuore di milioni di italiani e ancora oggi rappresentano una delle coppie più amate e seguite ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 agosto 2022)Calemme:da Ibiza a Forte dei Marmi. L’imprenditore e la modella ritrovano un exe la sua amataCalemme hanno trascorso dei fantastici giorni ad Ibiza. Dopo un anno ricco di novità e progetti da realizzare, i due ex gieffini si sono concessi una piccola pausa lontani dal lavoro. Persono stati giorni all’insegna dell’amore ma soprattutto del relax. L’imprenditore campano e la giovane modella si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore ha fatto breccia nel cuore di milioni di italiani e ancora oggi rappresentano una delle coppie più amate e seguite ...

