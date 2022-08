Atalanta: i convocati di Gasperini per l’esordio contro la Sampdoria (Di venerdì 12 agosto 2022) Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei calciatori convocati per l’esordio dell’Atalanta in casa della Sampdoria. Ecco i 19 scelti dal tecnico: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Djimsiti, Hateboer, Maehle, Okoli, Ruggeri, Scalvini, Toloi, Zortea. Centrocampisti: De Roon, Koopmeiners, Malinovskyi, Pasalic. Attaccanti: Boga, Lookman, Muriel, Zapata. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Gian Pieroha diramato la lista dei calciatoriperdell’in casa della. Ecco i 19 scelti dal tecnico: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Djimsiti, Hateboer, Maehle, Okoli, Ruggeri, Scalvini, Toloi, Zortea. Centrocampisti: De Roon, Koopmeiners, Malinovskyi, Pasalic. Attaccanti: Boga, Lookman, Muriel, Zapata. SportFace.

