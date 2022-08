Wta Toronto 2022 | Bencic strapazza Serena Williams | Jabeur si ritira

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo aver annunciato l’imminente ritiro dal tennis giocato,cede nettamente in due set nella sfida valida per il secondo turno del Wta 1000 dicontro Belinda. La numero 12 del mondo, infatti, si impone con un perentorio 6-2 6-4: la leggenda statunitense soffre in ogni turno al servizio, fin dal primo game della partita, in cui già deve annullare una palla break. Nel terzo e nel settimo gioco arrivano i due break decisivi per il set (con altre due palle break annullate nel quinto), e, nonostante la reazione dinell’ottavo gioco,annulla a sua volta una palla break e chiude la contesa al quinto set point. Più lineare e breve il secondo set, in cui le due tenniste tengono, e con relativa agilità, i rispettivi turni in ...