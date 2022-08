Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2022 ore 08:15 (Di giovedì 11 agosto 2022) Viabilità DEL 11 AGOSTO 2022 ORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON GIOVEDì 11 AGOSTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA PRESTARE ATTENZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA CI SONO DEI RALLENTAMENTI A CAUSA DI CANTIERI ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGIATA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO VIABILITA’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE REGOLARE ANCHE LA CIRCOLazioNE SULLE MAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE SPOSIAMOCI SULL’AUTOSTRADA A1 Roma NAPOLI PER CHI SI DIRIGE VERSO LA CAPITALE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FERENTINO E ANAGNI AL MOMENTO SONO 2 KM DI CODA INFINE SULLA METRomaRE (Roma-LIDO) DAL 13 AL 21 AGOSTO SARANNO SOSPESI I ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 agosto 2022)DEL 11 AGOSTOORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON GIOVEDì 11 AGOSTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA PRESTARE ATTENZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA CI SONO DEI RALLENTAMENTI A CAUSA DI CANTIERI ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGIATA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO VIABILITA’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE REGOLARE ANCHE LA CIRCONE SULLE MAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE SPOSIAMOCI SULL’AUTOSTRADA A1NAPOLI PER CHI SI DIRIGE VERSO LA CAPITALE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FERENTINO E ANAGNI AL MOMENTO SONO 2 KM DI CODA INFINE SULLA METRE (-LIDO) DAL 13 AL 21 AGOSTO SARANNO SOSPESI I ...

