Ultime Notizie – Mondiali 2022 Qatar al via il 20 novembre (Di giovedì 11 agosto 2022) Inizieranno con un giorno di anticipo i Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Lo fa sapere la Fifa, spiegando che la partita inaugurale si giocherà tra Qatar ed Ecuador domenica 20 novembre alle 19:00. “La partita e la cerimonia di apertura del torneo di quest’anno all’Al Bayt Stadium – si legge sul sito della Federazione – sono state anticipate di un giorno a seguito di una decisione unanime presa oggi dall’Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa. Di conseguenza, l’incontro tra Senegal e Olanda è stato riprogrammato dalle 13:00 alle 19:00 di lunedì 21 novembre”. Il cambiamento – spiega la Federazione – garantisce la continuità di una lunga tradizione che prevede l’apertura del torneo da parte dei padroni di casa o dei campioni in carica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) Inizieranno con un giorno di anticipo idi calcioin. Lo fa sapere la Fifa, spiegando che la partita inaugurale si giocherà traed Ecuador domenica 20alle 19:00. “La partita e la cerimonia di apertura del torneo di quest’anno all’Al Bayt Stadium – si legge sul sito della Federazione – sono state anticipate di un giorno a seguito di una decisione unanime presa oggi dall’Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa. Di conseguenza, l’incontro tra Senegal e Olanda è stato riprogrammato dalle 13:00 alle 19:00 di lunedì 21”. Il cambiamento – spiega la Federazione – garantisce la continuità di una lunga tradizione che prevede l’apertura del torneo da parte dei padroni di casa o dei campioni in carica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

